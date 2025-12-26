Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник из Плесецка

С космическим аппаратом установили и поддерживают устойчивую связь.

Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту новый спутник. Успешный запуск с космодрома Плесецк осуществили космические войска.

Оборудование уже приняли на вооружение. С аппаратом установили и поддерживают устойчивую связь. Бортовые системы работают без сбоев.

Ранее 5-tv.ru писал, что ракеты «Протон» больше не будут запускать с Байконура.

Теперь они будут иметь исключительно российскую прописку на Восточном и Плесецке. Можно сказать, что уходит эпоха, ведь именно с Байконура и начиналась история «Протона» еще 60 лет назад.

