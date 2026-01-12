🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 12 января, это день, когда особенно важно очистить восприятие от внешних шумов.
♈️Овны
Овнам пора обрести свой собственный ориентир. Хватит тратить свою энергию на чужие цели и желания, иначе останетесь несчастными.
Космический совет: сойдите с накатанной тропы.
♉ Тельцы
Тельцам полезно будет задуматься о безопасности. Поймите, что заставляет вас верить в свои силы и перестаньте без устали готовить запасные аэродромы.
Космический совет: спаситесь от страха.
♊ Близнецы
Близнецам необходимо вырваться из хаоса и хора чужих голосов. Сегодня только ваши желания и слова принесут плоды.
Космический совет: примерьте эгоизм.
♋ Раки
Ракам нельзя впускать в себя чужие чувства. Ваша боль укажет верную дорогу и позволит прийти к гармонии.
Космический совет: поверьте собственной вселенной.
♌ Львы
Львам стоит закончить гонку за общественным одобрением. Не будьте куклой в чужих руках и сияйте для себя, так вы найдете верных последователей.
Космический совет: станьте солнцем.
♍ Девы
Девам пора найти баланс между эгоизмом и самоотречением. Сегодня вам придется идти на компромисс.
Космический совет: хитрость тоже оружие звезд.
♎ Весы
Весам нужно установить прочные границы. Ваш компас и идеалы с легкостью собьются, если к ним прикоснется кто-то другой. Не допустите этого!
Космический совет: отриньте сладость соблазна.
♏ Скорпионы
Скорпионам пора перестать бежать от внутренней боли. Признайте свои отвергнутые чувства и забытые мечты — поделитесь переживаниями с близкими.
Космический совет: не страшитесь теней.
♐ Стрельцы
Стрельцы, сопротивляйтесь соблазнам. Сегодня жажда свободы может отвлечь вас от самых важных дел и задач.
Космический совет: вы сами создаете мир.
♑ Козероги
Козерогам стоит провести ревизию собственных ценностей. Возможно, что долг, которому вы следуете, навязан кем-то другим.
Космический совет: прислушайтесь к истине.
♒ Водолеи
Водолеям нельзя убегать от реальности. Сегодня вам нужно проявить мужество и встретиться с ответственностью лицом к лицу.
Космический совет: исправьте недочеты судьбы.
♓ Рыбы
Рыбам необходимо прислушаться к внутреннему голосу. Он может быть тихим, но, если вы обратите на него внимание, больше не собьетесь с пути.
Космический совет: слушайте заветы звезд.
