Есть определенный план: как ВС РФ расширяют зону контроля под Купянском

Наши бойцы рассказали о борьбе с беспилотниками.

Фото, видео: 5-tv.ru

Как ВС РФ расширяют зону контроля под Купянском

Сложнейшую операцию удалось провести нашим военным на купянском направлении. Там под роем дронов противника эвакуировали раненого, которого смогли спасти благодаря уникальной тактике. Как это было — увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Группа эвакуации забирает из опасной зоны бойца, который подровался на мине. Ранение легкое, но опасностей вокруг еще немало. Враг замечает движение и начинает обстрел из гаубиц. Наш военный слышит свист снаряда издалека.

Внедорожник, как комета, срывается с места и улетает вдаль. Чтобы он доехал, повсеместно выставлены посты воздушного наблюдения. Охотники за дронами день и ночь сбивают беспилотники.

В барражирующие боеприпасы не только стреляют из автоматов и ружей, но и стараются оборвать тянущийся за ними хвост из стекловолокна. Этой паутиной сейчас укутаны все леса и постройки на направлениях группировки войск «Запад». Ее режут и кромсают всеми возможными способами.

«У меня и „кошка“ есть, вон там лежит, в плане, не живая. Для оптоволокна. Когда оно летит, зацепить леску, закинуть с веревкой. Подтянуть к себе и также перекусить», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ленинград».

За время этой съемки дроны несколько раз пытались зайти на группу бойцов 121 мотострелкового полка. В какой-то момент ситуация стала напоминать азартную охоту на уток, с той только разницей, что на обычной охоте утка не может нанести вред человеку. Здесь же промах означает крупные неприятности. Иногда птицу приходится брать хитростью.

Все бойцы, с которыми мы разговаривали, сообщили нам, что на случай столкновения с дроном уже есть определенный план: где прятаться, куда бежать, как маневрировать. Любое укрытие может быть использовано для того, чтобы спасти себе жизнь.

В лесу прячутся под деревьями, их ветви мешают полету дрона. Беспилотник можно просто запутать между ними, и он упадет сам. Возле каждого поста имеется свалка сбитых FPV. В точности, как коллекция трофеев на охоте.

