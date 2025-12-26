Дмитрий Патрушев и Ирина Волк стали участниками акции «Елка желаний»

Заместитель председателя правительства РФ и помощник министра МВД РФ исполнят детские мечты.

«Елка желаний» выполняет заветные желаний детей. Шары с посланиями с новогоднего дерева сняли министры энергетики, юстиции, культуры, спорта, а также заместители председателя правительства. Сразу три открытки выбрал Дмитрий Патрушев. Среди них — пожелание 15-летнего Дмитрия из Таганрога, который хочет увидеть легендарные танки.

«Дорогой тезка, с удовольствием твою мечту исполню, приезжай в Москву, обязательно побываем в Кубинке, побываем в Бронетанковом музее. Это один из самых интересных музеев, посвященных технике. Там представлены различные экспонаты, которых нет больше нигде. По сути, они единственные в своем экземпляре», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

А помощник министра внутренних дел Ирина Волк помогла исполнить новогоднюю мечту Семена из Чувашии. Для восьмилетнего мальчика устроили настоящий праздник с подарками. Под елкой он нашел не только коньки, которые хотел, но и всю экипировку, чтобы его тренировки всегла были безопасными.

«Мне очень хочется пожелать тебе и твоей замечательной семье счастья и благополучия Учись на отлично, слушайся своих маму и папу, и когда будешь выходить на лед, всегда надевай защиту», — поздравила мальчика помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

