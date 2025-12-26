«Приболела, кашляет»: отец Блиновской о самочувствии дочери в колонии
Блогер отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Елена Блиновская пролежала в тюремной санчасти три дня
Осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогер Елена Блиновская три дня пролежала в тюремной санчасти. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал ее отец Олег Останин.
«Стресс, приболела, кашляет… Оказали помощь, лежала в этой санчасти три дня», — говорит Останин.
Блиновская отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области. Родитель навещает Елену в колонии. При этом Останин признается, что с посещениями все довольно сложно.
«Посещение через стекло, с телефоном, это раз в два месяца. Единственное посещение, кто бы не посетил. Длительные существуют свидания, но мы о них только слышали. Раз в три месяца, вероятно, дают за хорошее поведение», — поделился Олег.
Отец осужденной также рассказал, что в колонии Елена работает на швейном производстве.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений и отправили в СИЗО. Дело в том, что Блиновская, находясь под домашним арестом, организовала у себя вечеринку и пригласила на нее свидетеля по уголовному делу.
В марте 2025 года суд признал интернет-знаменитость виновной и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 950 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат заявила об отсутствии привилегий у Елены Блиновской в колонии.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?