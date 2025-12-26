Путин обсудил дополнительные меры развития ИИ в интересах обороны с Совбезом РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Искусственный интеллект, по словам президента, является прорывной технологией, которая быстро проникает во все сферы жизни.

Путин обсудил дополнительные меры развития ИИ в обороне

Фото: © РИА Новости/Павел Быркин

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами Совета безопасности РФ обсудил дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и национальной безопасности.

«У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — указал российский лидер, после чего передал слово министру обороны РФ Андрею Белоусову.

В четверг, 25 декабря, Владимир Путин в ходе заседания Государственного Совета сообщил о том, что ближайшие 10–15 лет станут временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории, связанного с развитием ИИ.

По словам главы государства, ИИ является прорывной и всеохватывающей технологией, которая очень быстро проникает во все сферы жизни и автоматизирует решение большого количества задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искусственный интеллект постепенно начнет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, но и создавать новые рабочие места.

