Зеленский провел разговор с премьером Канады перед встречей с Трампом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Политики обсудили прошедшие события относительно урегулирования на Украине.

Зачем Зеленский переговорил с премьером Канады до Трампа

Фото: Reuters/Thomas Peter

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни переговорили по телефону и обсудили прошедшие события относительно урегулирования на Украине. Об этом написало информагентство РИА Новости со ссылкой на офис канадского лидера.

Уточнялось, что беседа состоялась на фоне вероятного предстоящего приезда Зеленского в США. До этого Axios сообщал о возможной встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Она может пройти воскресенье, 28 декабря.

Также в офисе канадского лидера добавили, что Карни во время общения указал на необходимость ужесточения санкций против России.

Телеканала CNN передавал, что перед встречей с Трампом Зеленский переговорил с чиновниками НАТО, а также с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии, чтобы скоординировать позиции. При этом участие лидеров стран Европы в предстоящей встрече Трампа и Зеленского не планируется.

До этого Трамп отмечал, что любое мирное предложение Зеленского по урегулированию украинского конфликта бессмысленно без личного одобрения американского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп анонсировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

