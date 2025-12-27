В посольстве отметили рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе с РФ

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Рига планирует создать «стену дронов» и установить минные поля.

Зачем Латвия наращивает армию у границы с Россией

Фото: © Getty Images/picture alliance

Латвия проводит у границы РФ все более масштабные военные приготовления. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

Дипломат отметил, что Латвия, под предлогом мнимой «российской угрозы» совместно с партнерами по НАТО вынашивает планы создания «единой интегрированной системы укреплений». На границе с Россией и Белоруссией ускоренно сооружают «противомобильную» инфраструктуру, оборудуют противотанковые рвы, устанавливают «зубы дракона» и иные виды препятствий.

«Мы видим, что масштаб подобных приготовлений нарастает. Обсуждаются и более далеко идущие планы милитаризации», — отметил Касаткин.

Представитель посольства отметил, что Рига планирует минирование восточных рубежей, создание некоей «стены дронов» и ликвидации в восточной части страны железнодорожных магистралей российской колеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Прибалтике мешают отмечать праздники русскоязычному населению.

