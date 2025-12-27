Прощай, 3I/ATLAS: загадочный межзвездный объект движется к Юпитеру

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 54 0

Во второй половине 2026 года комету больше нельзя будет наблюдать с Земли.

Куда летит 3I/ATLAS

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Межзвездный объект 3I/ATLAS движется к Юпитеру и удаляется от Земли

Комета 3I/ATLAS движется к Юпитеру. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Сообщается, что небесное тело 27 декабря пройдет максимально близко к Регулу, который является последней яркой звездой на его пути. После этого 3I/ATLAS будет отдаляться, пока не окажется недоступен для наблюдения с Земли — этот момент наступит во второй половине 2026 года.

На данный момент объект отдалился от Земли на расстояние чуть больше 273 миллионов километров, а сближение с Юпитером, предположительно, состоится не ранее марта 2026 года.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Он стал третьим известным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему. Его неясное происхождение и аномальное поведение вызвали споры среди ученых, часть исследователей даже выдвигала экстравагантные теории о том, что «атлас» может быть инопланетным кораблем. Тем не менее, официальная наука продолжает считать его кометой с необычными свойствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

13:36
«С наступающим!» — Катерина Шпица объявила о второй беременности
13:19
Рекордное количество электробусов вышло на десять маршрутов в Москве
13:00
«Пожиратель мозгов»: как отметил Рождество самый опасный заключенный Великобритании
12:42
Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
12:38
«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза
12:19
Прощай, 3I/ATLAS: загадочный межзвездный объект движется к Юпитеру

Сейчас читают

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео