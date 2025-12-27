Прощай, 3I/ATLAS: загадочный межзвездный объект движется к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS движется к Юпитеру и удаляется от Земли

Комета 3I/ATLAS движется к Юпитеру. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Сообщается, что небесное тело 27 декабря пройдет максимально близко к Регулу, который является последней яркой звездой на его пути. После этого 3I/ATLAS будет отдаляться, пока не окажется недоступен для наблюдения с Земли — этот момент наступит во второй половине 2026 года.

На данный момент объект отдалился от Земли на расстояние чуть больше 273 миллионов километров, а сближение с Юпитером, предположительно, состоится не ранее марта 2026 года.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Он стал третьим известным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему. Его неясное происхождение и аномальное поведение вызвали споры среди ученых, часть исследователей даже выдвигала экстравагантные теории о том, что «атлас» может быть инопланетным кораблем. Тем не менее, официальная наука продолжает считать его кометой с необычными свойствами.

