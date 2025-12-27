«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца

Народного артиста РФ Михаила Турецкого стали узнавать, как «отца Эммануэль»

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого Эммануэль начала затмевать славу своего знаменитого отца. Об этом хормейстер рассказал 5-tv.ru на новогоднем шоу от Хора Турецкого в Кремле.

«Моя дочка, вы знаете, за ней не угонишься <…> Ей 20 лет, но она уже впереди планеты всей<…> Уже сегодня меня узнают, мол, «вы — папа Эммануэль!», — поделился артист.

Турецкий отметил, что его дочь работает по 20 часов в сутки. У нее уникальные вокальные данные, она исполняет сложнейшие партии, например, Арию Куклы из оперы «Сказки Гофмана» композитора Жака Оффенбаха.

Кроме того, Эммануэль пишет собственную музыку и собрала большую фанатскую базу из подписчиков в соцсетях.

Турецкий отметил, что совсем не против того, что дочь потеснила его на пьедестале народной славы — напротив, ему это даже нравится.

В сентябре 2025 года двадцатилетняя Эммануэль стала жертвой мошенников. Аферисты два дня названивали ей, представляясь сотрудниками государственных органов и утверждая, будто певице грозит уголовное дело за якобы финансирование террористической деятельности.

