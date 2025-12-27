«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца

Сергей Добровинский
Двадцатилетняя певица работает по 20 часов в сутки.

Народного артиста РФ Михаила Турецкого стали узнавать, как «отца Эммануэль»

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого Эммануэль начала затмевать славу своего знаменитого отца. Об этом хормейстер рассказал 5-tv.ru на новогоднем шоу от Хора Турецкого в Кремле.

«Моя дочка, вы знаете, за ней не угонишься <…> Ей 20 лет, но она уже впереди планеты всей<…> Уже сегодня меня узнают, мол, «вы — папа Эммануэль!», — поделился артист.

Турецкий отметил, что его дочь работает по 20 часов в сутки. У нее уникальные вокальные данные, она исполняет сложнейшие партии, например, Арию Куклы из оперы «Сказки Гофмана» композитора Жака Оффенбаха.

Кроме того, Эммануэль пишет собственную музыку и собрала большую фанатскую базу из подписчиков в соцсетях.

Турецкий отметил, что совсем не против того, что дочь потеснила его на пьедестале народной славы — напротив, ему это даже нравится.

В сентябре 2025 года двадцатилетняя Эммануэль стала жертвой мошенников. Аферисты два дня названивали ей, представляясь сотрудниками государственных органов и утверждая, будто певице грозит уголовное дело за якобы финансирование террористической деятельности.

