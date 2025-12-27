Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми

Министерство просвещения РФ разослало в регионы инструкцию для работников сферы образования с рекомендациями о том, как остановить агрессивное поведение ребенка. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ведомства.

Документ «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога» был принят 11 декабря в ходе заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

В инструкции для педагогов указано, что основной задачей учителя в конфликтной ситуации является — не подавить ученика, чтобы закрепить за ним модель силового поведения, а помочь ему справиться с этим состоянием, снизить злость.

Для этого учителям рекомендуют восстановить самоконтроль: взять паузу, сделать несколько вдохов и занять устойчивую позу. При этом в инструкции подчеркивается, что независимо от ситуации педагог должен действовать в правовом поле, то есть не применять физическую силу, не кричать и не переходить на личности.

При физической агрессии со стороны школьника учителям рекомендуют обеспечить эвакуацию других детей, вызвать сотрудников охраны и не вступать в физическое противодействие. Кроме того, педагогу нужно исключить негатив из своей речи при общении с агрессивным ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 16 декабря, вооруженный ножом ученик напал на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. В результате его атаки три человека — двое учеников и сотрудник охраны — были ранены, один мальчик погиб. Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе допроса нападавший ученик признал вину в содеянном. Его арестовали на два месяца.

