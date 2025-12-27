Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Спортсмена экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Что произошло с футболистом Лайонелом Адамсом

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воспитанник футбольного клуба (ФК) ЦСКА Лайонел Адамс получил огнестрельное ранение во время конфликта со стрельбой в Московской области. Об этом сообщил источник «Известий».

По информации источника, инцидент произошел в Звенигороде, когда спортсмен отдыхал с друзьями. В какой-то момент к компании подошли неизвестные, и началась словесная перепалка из-за национальности спортсмена. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса, после чего остальные участники незнакомой компании принялись его добивать.

Футболиста экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у него пулевая рана в бедре и рваная рана верхней губы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДНР обезвредили открывшего огонь в супермаркете мужчину. Все произошло вечером 25 декабря. Мужчина стрелял из автомата АК-47, оружие было изъято. Никто из гражданских не пострадал. По факту нападения на супермаркет возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:47
Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан
16:38
Новый год со «сюрпризами»: назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь
16:21
Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
16:19
Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье
15:48
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
15:29
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео