Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье

Воспитанник футбольного клуба (ФК) ЦСКА Лайонел Адамс получил огнестрельное ранение во время конфликта со стрельбой в Московской области. Об этом сообщил источник «Известий».

По информации источника, инцидент произошел в Звенигороде, когда спортсмен отдыхал с друзьями. В какой-то момент к компании подошли неизвестные, и началась словесная перепалка из-за национальности спортсмена. Один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса, после чего остальные участники незнакомой компании принялись его добивать.

Футболиста экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у него пулевая рана в бедре и рваная рана верхней губы.

