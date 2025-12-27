Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Транспорт, следовавший по маршруту Москва — Брест, съехал в кювет и перевернулся.

Что известно о пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минздрав Белоруссии: четверо россиян пострадавших в ДТП находятся в больнице

Четверых россиян, пострадавших в ДТП в Витебской области, оставили на лечение в Оршанской городской больнице № 1. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Белоруссии.

Всего в больницах остаются пять участников аварии, включая четверых граждан России. Еще восьмерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

В субботу, 27 декабря, на трассе М-1 в Толочинском районе Витебской области произошла авария. Автобус направлялся из Бреста в Москву, однако по пути транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всего в салоне автобуса находились 14 человек, включая двух водителей. Среди пассажиров автобуса были пять россиян. Известно также, что одна из пассажирок, предположительно гражданка Белоруссии, скончалась на месте аварии.

По факту инцидента Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автомобиль Ларисы Долиной попал в ДТП в Москве. Предварительно, получили повреждения левая передняя дверь, кузов, стекла и светотехника, однако машина осталась на ходу. Премиальное авто народная артистка приобрела примерно за 16 миллионов рублей в апреле 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

21:19
Путин: Запад предлагает Киеву достойные условия завершения конфликта
21:12
В Курской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ
20:53
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян
20:34
Герасимов сообщил Путину об освобождении Гуляйполя и Димитрова
20:30
Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года
20:14
Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом

Сейчас читают

На новом месте: эксперты объяснили, как выспаться в поездке
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Голливуд без дезодоранта: актеры, на запах которых жаловались коллеги
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео