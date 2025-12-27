Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом россиян

Минздрав Белоруссии: четверо россиян пострадавших в ДТП находятся в больнице

Четверых россиян, пострадавших в ДТП в Витебской области, оставили на лечение в Оршанской городской больнице № 1. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Белоруссии.

Всего в больницах остаются пять участников аварии, включая четверых граждан России. Еще восьмерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

В субботу, 27 декабря, на трассе М-1 в Толочинском районе Витебской области произошла авария. Автобус направлялся из Бреста в Москву, однако по пути транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Всего в салоне автобуса находились 14 человек, включая двух водителей. Среди пассажиров автобуса были пять россиян. Известно также, что одна из пассажирок, предположительно гражданка Белоруссии, скончалась на месте аварии.

По факту инцидента Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека.

