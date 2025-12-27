Владимир Путин встретился в Кремле с Нурсултаном Назарбаевым

Давид Андриясов
В предыдущий раз российский президент принимал бывшего коллегу в мае.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На кадрах, представленных пресс-службой российского лидера, Путин и Назарбаев вместе сидели за сервированным круглым столом, украшенным белыми цветами. 

В предыдущий раз российский президент принимал бывшего лидера азиатской республики в мае.

Назарбаев возглавлял Казахстан с момента провозглашения его независимости в 1991 году, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. За годы политической карьеры выигрывал выборы главы государства пять раз, набирая от 79,8% до 97,8% голосов. 

При правлении Назарбаева Казахстан стал членом ряда международных организаций, включая ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Казахстан был одним из инициаторов создания Евразийского экономического сообщества (ныне ЕАЭС. — Прим. ред.). 

Девятнадцатого марта 2019 года политик ушел в отставку. Тогда же он назвал Касым-Жомарта Токаева преемником. 

