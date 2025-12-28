Представители Евросоюза не будут присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Украинские чиновники настаивали на ее проведении на протяжении нескольких месяцев.

Почему Евросоюза не будет на встрече Трампа с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

Представители Евросоюза (ЕС), вероятно, не будут присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, как ожидается. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам американских и европейских чиновников, встреча, как ожидается, не будет включать в себя европейских лидеров», — отметили в публикации.

Канал уточнил, что украинские чиновники настаивали на проведении встречи Зеленского и Трампа на протяжении нескольких месяцев.

До этого в Белом доме сообщали о предстоящей встрече Трампа с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

При этом накануне Трамп дал понять, что предложения Киева по урегулированию конфликта не будут значимыми без его согласия. Также американский лидер высказал уверенность, что в предстоящие выходные диалог будет продуктивным. Президент США сообщил о намерении пообщаться и с президентом России Владимиром Путиным в скором времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом.

