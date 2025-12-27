Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом

Зеленский назвал красными линиями вопросы территорий, безопасности и ЗАЭС

У Украины существуют определенные «красные линии» в вопросах урегулирования конфликта. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Запись выступления Зеленского опубликовал телеканал «Новости. Live».

По словам Зеленского, вопросы относительно территорий и Запорожской АЭС очень чувствительны. Он добавил, что Украина не собирается ничего признавать юридически «в любых условиях».

«Есть красные линии для Украины и украинского народа <…> Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях», — отметил украинский лидер.

Накануне Трамп дал понять, что предложения Киева по урегулированию конфликта не будут иметь веса без его согласия. Вместе с тем он выразил уверенность, что в предстоящие выходные пройдет продуктивный диалог. Кроме того, президент США сообщил о намерении в ближайшее время пообщаться и с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни перед встречей с Трампом. Политики обсудили прошедшие события относительно урегулирования на Украине. Карни во время общения указал на необходимость ужесточения санкций против России.

