Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом
Украина не собирается ничего признавать юридически «в любых условиях».
Фото: Reuters/Brian Snyder
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Зеленский назвал красными линиями вопросы территорий, безопасности и ЗАЭС
У Украины существуют определенные «красные линии» в вопросах урегулирования конфликта. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Запись выступления Зеленского опубликовал телеканал «Новости. Live».
По словам Зеленского, вопросы относительно территорий и Запорожской АЭС очень чувствительны. Он добавил, что Украина не собирается ничего признавать юридически «в любых условиях».
«Есть красные линии для Украины и украинского народа <…> Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях», — отметил украинский лидер.
Накануне Трамп дал понять, что предложения Киева по урегулированию конфликта не будут иметь веса без его согласия. Вместе с тем он выразил уверенность, что в предстоящие выходные пройдет продуктивный диалог. Кроме того, президент США сообщил о намерении в ближайшее время пообщаться и с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни перед встречей с Трампом. Политики обсудили прошедшие события относительно урегулирования на Украине. Карни во время общения указал на необходимость ужесточения санкций против России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 дек
- С тонущего корабля: власти Украины начали подготовку к бегству за границу
- 20 дек
- Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»
- 19 дек
- Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
- 18 дек
- «Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
- 14 дек
- «Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
- 13 дек
- «Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
- 13 дек
- «Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
- 13 дек
- «Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
- 13 дек
- Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
- 12 дек
- Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
Читайте также
93%
Нашли ошибку?