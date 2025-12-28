В условиях, когда экономика требует миллионы новых работников, сочетание системных кадровых реформ, реформ образования с такими адресными инициативами — один из ресурсов для сохранения темпа и устойчивости развития.

Можно, конечно, и 12 миллионов мигрантов завести, но очевидно, это не наш метод. Чем это чревато мы еще обсудим на примере Европы чуть позже. Пока же вот что стоит держать в голове — у нас уже не хватает рабочих рук, когда экономика находится под беспрецедентным давлением санкций. За 2025 год их количество только увеличилось. Что будет, если их начнут снимать и российской продукции снова станет доступен европейский и американский рынки?

Шанс на то, что такое возможно, появился именно в этом году со сменой администрации в Вашингтоне. Весь год прошел в переговорах на самых разных уровнях. Как итог — появление «мирного плана Трампа», обсуждение которого прервалось буквально на несколько дней ради католического Рождества.

Что в нем осталось от той версии, что обсуждали лично Путин и Трамп во время знаковой встречи в Анкоридже, и каковы шансы, что в 2026 году стороны придут к соглашению, прикинул обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

«У тебя сейчас нет карт на руках! А ты играешь с Третьей мировой», — заявлял президент США Дональд Трамп украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Февраль. День, когда земля остановилась. Как минимум для одного неопрятно одетого человека. А все, кто за ним стоит, поняли, что как раньше уже не будет. Весь год основной мировой конфликт шел по вектору, заданному русскими на поле боя, и обозначенному в овальном кабинете.

«Ты достаточно сказал. У твоей страны большие проблемы!» — сказал Дональд Трамп в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спустя полгода, совсем другая по тональности и по-настоящему историческая встреча. Почетный караул. Сотни журналистов со всего мира. Знаки высшего уважения.

Это главное международное событие года. Анкоридж. Аляска. Путин. Трамп. В лимузине, в кабинете за закрытыми дверями, затем в присутствии прессы. Неизменно с улыбками. Именно там намечены контуры соглашения, о котором мир узнает в конце года.

«Чтобы украинское урегулирование носило долгосрочный и устойчивый характер, должны быть устранены все первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы с нетерпением ждем совместной работы. И мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее», — заявил президент США Дональд Трамп.

Контакты возобновились, к слову, еще в начале года. Были созвоны. Взаимные визиты спецпосланников. Только Стив Уиткоф, доверенный друг Трампа, семь раз в этом году бывал в нашей стране.

И вот в июне в Стамбуле впервые за три года встречаются делегации России и Украины. Общаются пока через посредников, передают Турции проект меморандума из двух главных пунктов.

«Первая — как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть — какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня», — прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Киев встал в позу. Выдвинул заведомо невыполнимые условия. Этой тактики он будет придерживаться и дальше. И его всячески поддержат лидеры ЕС, чьи рейтинги идут ко дну со времен подрыва «Северных потоков» и держатся разве что на образе внешнего врага.

«Мы должны быть готовы к войне с Россией к 2029 году», — прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус.

«НАТО, европейская его часть, собирается в полную боеготовность привести свои войска к 2029 году, и к 2030 году есть риск вооруженного конфликта. Мы к чему-то готовимся?» — спросил обозреватель «Известий».

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — ответил президент РФ Владимир Путин.

И ведь Брюссель уже не раз хотел разорвать Россию в клочья, еще во времена Обамы и Байдена.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат. А европейские подсвинки тут же включились в работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились», — констатировал президент РФ Владимир Путин.

Поведение европейского истеблишмента раздражает не только Россию, от ЕС отворачиваются США. В Мюнхене на конференции безопасности.

«Защитники демократии в Румынии попирают выборы, на Украине закрывают церкви, а у вас в Брюсселе проблемы со свободой слова», — рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Плакала вся Европа.

«Есть опасения, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — выступил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

И ведь есть с чего. За Украину с этого момента платит только Европа, еще и взносы в НАТО подняли.

«Мы понимаем все геополитические проблемы, но отдавать 5% ВВП на оборону попросту не можем», — прокомментировал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Затем Вашингтон вскидывает для ЕС экспортные пошлины. Зимой введет еще и санкции.

В поисках денег Европа тянет руки к замороженным российским активам и полгода не может ни на что решиться.

«Кража — это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж! Это подрыв доверия в данном случае к еврозоне», — выступил президент РФ Владимир Путин.

Россия продолжает укреплять свои связи с Азией. У журналистов в этом году десятки поездок — саммиты ШОС, АТЭС и АСЕАН.

Товарооборот с одним только Китаем — 250 миллиардов долларов в год. Со всеми странами АТЭС — 760 миллиардов.

Визит Владимира Путина в Китай длится четыре дня! В резиденции Дяотай в Пекине он встречается с лидерами 17 стран.

«19-й пакет санкций готовит Европа. Вы общались с большим количеством членов ШОС. Кто от этого больше пострадает?» — спросил обозреватель «Известий».

«Невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами. Однополярный мир должен прекратить свое существование в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую себя и, можно сказать, отживную систему», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин становится главным гостем парада на площади Тяньаньмэнь.

Это самый масштабный парад не то, что в Китае — во всем мире. 40 тысяч солдат чеканят шаг по площади Тяньаньмэнь.

Си Цзиньпин в свою очередь был одним из главных гостей на параде Победы на Красной площади. 9 мая в Москву прилетели лидеры 20 стран. Изоляция во всей красе.

А это уже санкции со всей мощи — с одной из крупнейших экономик мира мы договорились выйти на товарооборот в 100 миллиардов. Во время визита в Нью-Дели индийские партнеры заверили Владимира Путина: давить на них бесполезно, нефть из России по-прежнему будут покупать.

«За последние 80 лет мир прошел через различные эпизоды взлетов и падений. И дружба между Россией и Индией выдержала этот шторм», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В России в этом году приняли полсотни иностранных лидеров. Азия, Африка, Европа. А наши дипломаты провели целую серию встреч в ближневосточных странах.

Здесь можно собственными глазами увидеть, какую роль Россия играет в ближневосточной политике. В торжественном зале приемов иранского МИД десятки журналистов, и то сюда попали далеко не все.

«Россия окрепла, вернула себе ощущение собственной идентичности, вернула понимание, какую роль она должна продолжать играть в мире», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пока в ЕС банкротятся предприятия и переводят свое производство в Китай, мы развиваем собственную промышленность, финансовые институты, налаживаем связи со всем миром от Азии до Америки, формируя новые центры силы — экономики и мировой безопасности, которой не может быть без России.

«Не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивается», — добавил президент РФ Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.