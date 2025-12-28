«Дед Мороз, а где мой подарочек?» 8 историй о том, что чудеса возможны

Самодельные открытки школьника из Москвы покупают в США, Канаде и Германии

Если уж не под Новый год, то, когда же еще? Самое время сейчас для чудес и добрых дел. Подробнее — в сюжете корреспондента «Известий» Александра Морозова.

80 килограммов мыла

Юлия из Армавира два месяца готовилась к главной ярмарке года у себя в городе. Всей семьей варили мыло: 80 килограммов, это был шанс заработать на ремонт машины, без которой семья с двумя детьми просто не может.

«За несколько часов до выезда, выяснилось, что ярмарку отменили. Это было очень большим шоком. Я на эмоциях своим тремстам подписчикам записала ролик», — поделилась предприниматель Юлия Слащилина.

Помощь пришла со всей страны. Люди заказывали мыло из Иркутска, Новосибирска, Сахалина. За три дня 80 килограммов ручной работы разлетелись по всей России.

«Особенно мое сердце тронуло то, что дети, которые находятся в других странах, то есть это Италия, Франция, Латвия. Они заказывали своим родителям мыло», — добавила предприниматель Юлия Слащилина.

Мальчик, который здоровается

Его простое «здравствуйте» облетело всю страну. Это короткое видео вдохновило других не проходить мимо. И началась цепная реакция добра. Всем захотелось сказать «здравствуй» этому мальчишке.

А благодаря редакции «Известий» история вышла за пределы интернета. Аристарх пришел к нам в гости. А потом ему стали присылать приветы солдаты с передовой, врачи, пожарные — все записывали видео-приветы для Аристарха.

«У меня до сих пор слезы наливаются от того, сколько вокруг все-таки добрых людей неравнодушных», — рассказала мама Аристарха Анастасия Кондратюк.

И на этом история не закончилась. Маленькое «здравствуйте» Аристарха не просто нашло отклик по всей стране. Одно слово превратилось в десятки «спасибо», сказанных уже им.

Чудо для Демида

Верит ли Демид в деда мороза — мы не знаем. Зато в добрых людей он теперь точно верит. В его детском мире есть две главные вещи: лед и команда «Автомобилист». В канун Нового года Демид загадал желание, получить клюшку от своей любимой команды. А дальше началось то, что бывает только в кино.

«Много людей написали, просто не связанных с хоккеем, они делали репосты видео, желали удачи», — отметила мама Демида Юлиана Лустова.

И чудо произошло. Так что теперь у Демида еще одна ценная, а может и бесценная для него вещь.

«Новогоднее чудеса случаются, они возможны», — заявил пресс-атташе хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Медведевских.

«Дед Мороз, а где мой подарочек?»

В Челябинске случилось чудо прощения. Эти кадры, на которых разгневанный мужчина устроил истерику на детском утреннике — облетели всю страну.

«А в этот момент Дед Мороз отворачивается, а мой сын стоит и просит у него подарочек: „Дед Мороз, а где мой подарочек? Где мой подарочек?“ Он так ему и не вручил», — поделился отец Денни Данил Галиулин.

И у отца расстроенного малыша просто сдали нервы. Но почти сразу же нашлись те, кто помог вернуть ребенку веру в главного волшебника страны.

«Я оставила комментарий о том, что я могу отправить Дедушку Мороза и Снегурочку с подарком», — сказала жительница Челябинска Лилиана Каримова.

«Я решила сейчас тоже отплатить добром», — рассказала жительница Челябинска Оксана Деева.

«Сейчас уже на данный момент нас почти 230», — поделилась жительница Москвы Полина Соколовская.

Открытки с душой

«Пишут даже из США, из Канады, из Германии пишут. Пишут из Крыма, Севастополя…» — сказал Павел Горкин.

Каждый день он стоит в метро и продает самодельные открытки. Для него это не просто сувениры.

«Я не думала, что мой ролик залетит на три миллиона, Паше писали довольно активно», — поделилась блогер Вероники Вильчинцкая.

На помощь Павлу тут же пришли десять тысяч человек. Его поделки разошлись по всему миру.

«Живи и будь счастлив». Нарисованные на фанерке открытки, конечно, не идеального качества. Только ценность их совсем в другом. Здесь частичка детской души, и каждый такой подарок единственный в своем роде.

Мозаика с котейкой

Веру в добро люди вернули и Татьяне Долгушеной. Ее котика из мозаики, которого она создавала не одну неделю, и который должен был радовать прохожих, безжалостно уничтожили арендаторы подвала, где разноцветный котейка был наклеен.

«Я никогда в жизни такой поддержки не получала от людей. Я вообще все никак не могла этого ожидать», — рассказала художница Татьяна Долгушина.

Сейчас тысячи людей присылают свои адреса, чтобы стены их дома украсили работы Татьяны. А ее новый котик — уже не просто украшение.

«Нельзя обижать бабушек!»

Такие комментарии оставляли Ирине Язиной. Для смоленской бабушки вязание — не просто хобби. Благодаря рукоделью пенсионерка со скромной пенсией хотела исполнить свою давнюю мечту.

«У нас столько добрых людей, которые мне помогли, помогают в работе, они меня поддерживают», — радуется пенсионерка Ирина Язина.

Мила — одна из тех, кто помогает пенсионерке. Сгенерированные ролики, репосты и, если раньше о вязаных сумках знали только в Смоленске, то теперь их покупает вся страна.

«У меня в планах смонтировать ей несколько видосов, которые она сможет тоже забрать абсолютно бесплатно», — отметила блогер Мила Щес.

Пение против страха

Добро рождается в самых разных местах: в метро, на кухне, в соцсетях, у хоккейной коробки. Но есть место, где оно — не просто жест, а часть профессии.

Приглушенные звуки аппаратуры реанимации. И сквозь стекло палаты — тихий, чистый голос. 22-летняя медсестра Вероника Журавлева заметила, что ее пожилой пациентке страшно. Не просто плохо, а по-настоящему страшно. И она сделала то, что умеет лучше всего в такие минуты — спела.

«Сработало. Бабушка перестала плакать, ее перестало трясти. Весь этот момент длился, на самом деле, очень недолго. Всего минута, может быть, полторы», — поделилась медсестра.

Одна минута человеческого участия, перепетая в миллионах просмотров.

Песня, открытка, подарок. Суть одна — быть рядом и дать понять, что человек не один — и все будет хорошо.