«Локомотив» расторг контракты с десятью хоккеистами

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

К такому решению клуб подтолкнули новые правила КХЛ.

С кем расторгнул контракты «Локомотив»

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракты с десятью игроками. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Договорные отношения официально завершены с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Александром Елесиным, Алексеем Береглазовым, Андреем Сергеевым, Рушаном Рафиковым, а также с нападающими Артуром Каюмовым, Денисом Алексеевым, Георгием Ивановым, Александром Полуниным и Максимом Шалуновым.

Открытие трансфертного окна в КХЛ произошло 1 июня. Именно перед этим событием клуб и расторгнул контракты со спортсменами. Такое решение «Локомотива» связано с новыми правилами лиги. Они позволяют заново заключать с хоккеистами договора, но уже на измененных условиях.

Можно пересматривать контракты с понижением зарплаты. В таком случае потолком для выплат становится предыдущая сумма. Но если договор расторгается и подписывается другой документ, в нем учитываются уже новые цифры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хоккейный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. Команда выиграла состязание второй год подряд. В финале они обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Десятые российско-китайские Молодежные игры завершились в Калининграде
12:23
Подозреваемого в убийстве 32-летней давности мужчину задержали во Владимирской области
12:14
«Линда — мама, Фадеев —папа»: как звезды делят легендарные хиты 1990-х
12:09
ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР
12:07
«Не нашел свой стиль»: Валдис Пельш назвал песни SHAMAN неудачными
11:57
Самая известная блондинка в мире: сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сейчас читают

Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео