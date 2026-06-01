Готовились основательно: сын Михаила Круга Александр сыграл свадьбу

Сын Михаила Круга Александр сыграл свадьбу

Наследник легенды русского шансона Александр Круг и его избранница Ульяна Сытинова отпраздновали свадьбу. Об этом сообщает Super.ru.

Пара узаконила отношения еще летом 2025 года, однако шумное торжество решили устроить только сейчас. Как отмечает издание, семья явно не торопилась и готовилась к событию с особой теплотой и основательностью.

История любви Александра и Ульяны началась на федеральном телеканале. Ульяна пришла на шоу по поиску пары, чтобы побороться за сердце Саши, и сразу покорила артиста.

Звездная мама, вдова Михаила Круга Ирина, не раз признавалась, что мгновенно нашла с будущей невесткой общий язык и целиком одобрила выбор сына.

Александр Круг родился в 2002 году и пошел по стопам отца, став исполнителем в жанре шансон. Он регулярно появляется на сцене, исполняя как хиты Михаила Круга, так и собственные песни, поддерживая семейные музыкальные традиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как народный артист России Михаил Турецкий живет в своем женском царстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.