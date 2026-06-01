ВСУ атаковали школу в Васильевке Запорожской области в День защиты детей

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении кровли здания, жертв среди мирного населения нет.

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский объект в городе Васильевке в День защиты детей. Удар пришелся по зданию начальной школы № 1. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, атака произошла около шести утра. В результате попадания БПЛА была повреждена кровля образовательного учреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

«Сегодня, в День защиты детей, киевский террористический режим совершил очередное военное преступление, еще раз продемонстрировав свою античеловеческую сущность», — написал Евгений Балицкий в мессенджере МАКС.

Образовательное учреждение не является военной целью, а подобные атаки несут прямую угрозу мирной жизни и безопасности граждан.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалистам предстоит провести экспертизу конструкции кровли, после чего начнутся восстановительные работы.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, не подходить к местам падения обломков беспилотников и не трогать подозрительные предметы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
1 июн
Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей
1 июн
В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
31 мая
Военных объектов рядом нет: ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа
31 мая
Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области
31 мая
Силы ПВО России за ночь уничтожили 216 украинских беспилотников
31 мая
В Ростовской области вспыхнуло топливное хранилище в результате атаки БПЛА
31 мая
Перехватчики и мобильные группы ПВО: как Россия защищает небо от дронов ВСУ
30 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России
30 мая
Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека
29 мая
Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Десятые российско-китайские Молодежные игры завершились в Калининграде
12:23
Подозреваемого в убийстве 32-летней давности мужчину задержали во Владимирской области
12:14
«Линда — мама, Фадеев —папа»: как звезды делят легендарные хиты 1990-х
12:09
ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР
12:07
«Не нашел свой стиль»: Валдис Пельш назвал песни SHAMAN неудачными
11:57
Самая известная блондинка в мире: сто лет назад родилась Мэрилин Монро

Сейчас читают

Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео