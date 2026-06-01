ВСУ атаковали школу в Васильевке Запорожской области в День защиты детей
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении кровли здания, жертв среди мирного населения нет.
Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданский объект в городе Васильевке в День защиты детей. Удар пришелся по зданию начальной школы № 1. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По предварительным данным, атака произошла около шести утра. В результате попадания БПЛА была повреждена кровля образовательного учреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
«Сегодня, в День защиты детей, киевский террористический режим совершил очередное военное преступление, еще раз продемонстрировав свою античеловеческую сущность», — написал Евгений Балицкий в мессенджере МАКС.
Образовательное учреждение не является военной целью, а подобные атаки несут прямую угрозу мирной жизни и безопасности граждан.
На месте происшествия работают оперативные службы. Специалистам предстоит провести экспертизу конструкции кровли, после чего начнутся восстановительные работы.
Местных жителей призвали соблюдать осторожность, не подходить к местам падения обломков беспилотников и не трогать подозрительные предметы.
