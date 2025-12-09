SНАМАN допустил возможность попробовать себя в кино

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не исключает для себя возможность попробовать силы в актерской профессии. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Артист пояснил, что уже имеет небольшой опыт участия в игровых сценах. Он рассказал, что принимал участие в съемках телевизионного проекта для федерального канала, где исполнил эпизодическую роль.

По его словам, съемки в полнометражных картинах требуют значительных физических и эмоциональных ресурсов, а также серьезной подготовки.

«Актер — это сложнейшая профессия, которой нужно учиться, гореть», — подчеркнул он.

Музыкант добавил, что не строит жестких планов относительно дальнейшей кинокарьеры. По его словам, он не стремится к роли любой ценой и спокойно относится к возможным предложениям.

«Как Бог даст», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал SHAMAN о своем концерте в Кремле.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.