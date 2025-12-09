SНАМАN допустил возможность попробовать себя в кино

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 75 0

Артист рассказал о первых актерских эпизодах и отношении к большим ролям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не исключает для себя возможность попробовать силы в актерской профессии. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Артист пояснил, что уже имеет небольшой опыт участия в игровых сценах. Он рассказал, что принимал участие в съемках телевизионного проекта для федерального канала, где исполнил эпизодическую роль.

По его словам, съемки в полнометражных картинах требуют значительных физических и эмоциональных ресурсов, а также серьезной подготовки.

«Актер — это сложнейшая профессия, которой нужно учиться, гореть», — подчеркнул он.

Музыкант добавил, что не строит жестких планов относительно дальнейшей кинокарьеры. По его словам, он не стремится к роли любой ценой и спокойно относится к возможным предложениям.

«Как Бог даст», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал SHAMAN о своем концерте в Кремле.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
«Резко поменялось»: Филипп Киркоров о взрослении своей дочери Аллы-Виктории
9:04
В Новосибирском колледже в результате пожара были эвакуированы 670 человек
8:51
«Поиск закончен»: Люся Чеботина рассказала о загадочном женихе
8:48
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
8:36
«А водочка вкусная»: Владимир Пресняков дал совет, как избежать похмелья
8:22
«Большой стресс»: Чумаков признался в сложностях с выбором подарков для супруги

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
В МАГАТЭ сообщили о состоянии АЭС «Фукусима» после землетрясения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео