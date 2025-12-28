Перевернула мир, стала иконой стиля и бросила кино в 38 лет: лучшие роли Брижит Бардо

Брижит Бардо закончила карьеру в кино в 38 лет

Легендарная французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Агентство France-Presse объявило об уходе артистки 28 декабря 2025 года.

За плечами у Бардо более пятидесяти киноработ. Она не просто покорила сердца зрителей по всему миру, став секс-символом эпохи, но и установила новые стандарты в моде и стиле. А затем совершила удивительный поворот, став активным общественным деятелем.

В 2025 году актриса столкнулась с рядом серьезных проблем со здоровьем. Брижит Бардо было тяжело дышать, из-за чего ей даже пришлось перенести операцию. Фанаты звезды всем сердцем переживали за своего кумира, но та держалась до последнего вздоха, продолжая отстаивать свои идеалы.

Первые шаги в кинематографе Брижит Бардо начала делать уже в 18 лет. Она дебютировала в кинокартине «Нормандская дыра» режиссера Жана Буайе. Актриса получила в картине роль второго плана.

«Если существует на земле ад, мой первый фильм тому пример», — так вспоминала актриса съемки фильма.

Стоило привлекательной Бардо один раз появиться на экране, как она стала звездой, и ее начали звать во все новые проекты.

При этом, несмотря на востребованность, Бардо завершила свою профессиональную карьеру в 38 лет. Последний фильм с ее участием называется «История про Колино-юбочника».

О культовых ролях Брижит Бардо — читайте в новом материале 5-tv.ru.

«И Бог создал женщину»

Фото: Кадр из х/ф «И Бог создал женщину», реж.: Роже Вадим, 1956 г.

Один из самых ярких образов Бардо — это Жюльетт Харди в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину», который появился на больших экранах в 1956 году. Фильм перевернул с ног на голову представление американцев о женской сексуальности. Партнерами Бардо на съемочной площадке выступили Курт Юргенс, Жан-Луи Трентиньян, Кристина Маркан и Жорж Пужули.

По сюжету, главная героиня, 18-летняя воспитанница приюта Жюльетт в исполнении Брижит Бардо, работает в газетном киоске в Сан-Тропе. При этом юная прелестница имеет репутацию распущенной и легкодоступной дамы. Каждый мужчина в Сан-Тропе знает, кто такая Жюльетт, и считает своим долгом приударить за красавицей.

Жюльетта испытывает глубокие чувства к Антуану Тардье, сыну хозяина судоверфи. Однако Антуан, будучи человеком, сильно зависящим от мнения окружающих, не желает вступать в брак с девушкой, чья репутация вызывает вопросы.

Кроме того, в прекрасную девушку безответно влюблен младший брат Антуана Мишель. Также на Жюльетт имеет виды уже немолодой богач Эрик Карадин.

Когда становится известно, что юную девушку могут снова отправить в сиротский приют, Эрик придумывает хитроумный план, который заключается в том, чтобы фиктивно выдать красотку замуж. Среди всех воздыхателей Жюльетт Эрик выбирает ей в мужья скромного Мишеля Тардье.

В этой картине Брижит не побоялась шокировать общественность, из-за чего откровенность многих сцен с ее участием дошла до того, что Католическая церковь осудила всю ленту, а в некоторых городах ее и вовсе запретили.

«Истина»

Фото: Кадр из х/ф «Истина», реж.: Анри-Жорж Клузо, 1960 г.

Брижит Бардо зачастую играла роковых красоток, поэтому фильм «Истина», вышедший в 1960 году, не стал исключением. Режиссером картины выступил Анри-Жорж Клузо. В фильме также принимали участие Поль Мерисс, Шарль Ванель и Сами Фре.

Провинциальную девушку Доминик Марсо, которую играет Бардо, обвиняют в убийстве возлюбленного — студента консерватории Жильбера Теллье. Сюжет фильма состоит из параллельных сцен: одни разворачиваются в зале суда, а другие рассказывают о жизни 22-летней Доминик, о ее отношениях с родителями и любви к Жильберту. Адвокаты пытаются докопаться до правды, несмотря на то, что истина может быть только одна, в картине их представлено сразу несколько.

При этом обвинитель не ищет истину — он «прессует» Доминик, пользуется ее неустойчивой психикой, манипулирует фактами и свидетельскими показаниями, беспощадно подвергает ее жестким допросам.

За роль в этой картине в 1961 году Брижит получила премию «Давид ди Донателло» как лучшая иностранная актриса.

«Презрение»

Фото: Кадр из х/ф «Презрение», реж.: Жан-Люк Годар, 1963 г.

Еще одна достойная работа в фильмографии Брижит Бардо — мелодрама «Презрение» Жан-Люка Годара, которая вышла на экраны в 1963 году. Партнерами Бардо на съемочной площадке стали Мишель Пикколи и Джек Пэланс.

Сюжет фильма построен на любовном треугольнике. Французский сценарист Поль Жаваль и его жена Камилла в исполнении Бардо отправились на итальянский остров Капри, куда их пригласил американский продюсер Джереми Прокош, чтобы начать работу над экранизацией гомеровской «Одиссеи».

Продюсер проявляет интерес к Камилле и предлагает ей прокатиться на своем автомобиле. Жаваль, несмотря на чувство ревности, соглашается, хотя и опасается потерять супругу. При этом Камилла замечает двойственность мужа: он одновременно поощряет ее общение с продюсером и осуждает его. В их отношениях с супругом возникает холодность, которую она называет «презрением» — отсюда и название фильма.

«Вива, Мария!»

Фото: Кадр из х/ф «Вива Мария!», реж.: Луи Маль, 1965 г.

Комедия режиссера Луи Маля «Вива, Мария!» вышла в 1965 году. Главные роли в ней исполнили Брижит Бардо и Жанна Моро.

Мария, наследница ирландского революционера, становится певицей в бродячем цирке. Во время первого выступления в манеже она вместе со своей тезкой Марией случайно устраивает стриптиз и моментально становится главной звездой представления.

Встретив революционера Флореса, француженка Мария в исполнении Моро безумно влюбляется. После смерти возлюбленного она клянется продолжить его дело, а ирландка Мария и другие артисты цирка готовы ей помочь. И вскоре две стриптизерши Марии становятся знамениты как святые и народные освободительницы.

Брижит Бардо за роль в этом фильме получила «Хрустальную звезду».

«Две недели в сентябре»

Фото: Кадр из х/ф «Две недели в сентябре», реж.: Серж Бургиньон, 1967 г.

Еще одну главную роль Бардо исполнила в мелодраме 1967 года режиссера Сержа Бургиньона. Партнерами актрисы по фильму выступили Лоран Терзиефф, Жан Рошфор и Джеймс Робертсон Джастис.

Красотка Сесиль живет в ладу и гармонии со своим возлюбленным Филиппом, их отношения кажутся идеальными. Однажды, прогуливаясь по Парижу, Сесиль замечает привлекательного незнакомца.

И вот однажды Сесиль отправляется по делам в Лондон, где снова встречает этого незнакомца, его зовут Венсан. Он признается девушке, что был очарован ей с самой первой встречи и очень рад, что им удалось увидеться снова.

Сесиль и Венсан начинают гулять по Лондону, однако вскоре их прогулки превращаются в романтические свидания. Сесиль чувствует себя виноватой перед возлюбленным Филиппом.

«Отдых воина»

Фото: Кадр из х/ф «Отдых воина», реж.: Роже Вадим, 1962 г.

В фильме Роже Вадима 1962 года «Отдых воина» роковая блондинка снялась вместе с Робером Оссейном, Жан-Марком Бори и Мишелем Серро.

По сюжету картины, накануне свадьбы со своим возлюбленным Жеромом де Сюлли, деловая красотка Женевьева Ле Гардек прибывает в провинциальный городок Бурж для того, чтобы оформить наследство покойной тетушки. В гостинице «Золотой Лев» Женевьева встречает в своем номере незнакомого мужчину по имени Рене. Он циничный и опустошенный человек, живущий в долг. Рене пытается покончить собой, приняв снотворное, однако девушка не дает ему умереть.

В итоге Женевьева остается ухаживать за Рене в тетушкином доме. Правильный мир девушки рушится под напором откровенного нигилизма и грубого обаяния Рене, и между ними вспыхивает страстный роман, в результате чего Женевьевой приходится разорвать помолвку с женихом Жеромом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Брижит Бардо стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.