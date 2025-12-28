Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца

Народно-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с борта эсминца типа 055. Об этом сообщила газета Global Times.

Пуск был произведен из одной из ячеек вертикальной пусковой установки в кормовой части эсминца Wuxi. Ракета стартовала методом «холодного» запуска: она сначала была выброшена из шахты ВПУ, а затем включился маршевый двигатель. Согласно сообщению официального медиа-аккаунта China Military Bugle при PLA News Media Center, ракета успешно поразила цель.

Как отмечают эксперты, маневренная гиперзвуковая ракета YJ-20 способна поражать цели под практически вертикальным углом, что делает ее перехват крайне сложным. Пуск YJ-20 с эсминца стал первой демонстрацией в официальных СМИ живого запуска этой ракеты с боевого корабля.

Отмечается, что это был финальный тест ракеты на борту эсминца класса 10 000 тонн перед завершением проектной стадии и запуском серийного производства.

