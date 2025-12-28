«Меня никто не узнает»: Татьяна Буланова часто ездит в автобусах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

При этом певица не любит метро.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Татьяна Буланова: езжу на автобусе — меня никто не узнает

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова часто ездит на автобусе. Об этом исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Я на такси езжу, на троллейбусе, на автобусе. У меня есть „Карта петербуржца“, между прочим. Совершенно спокойно, ну, на определенных маршрутах. Я не люблю метро, но я метро никогда не любила, потому что подземка. Мне нравится ездить по городу, я обожаю. Меня никто не узнает», — признается Буланова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Татьяна Буланова не вмешивается в личную жизнь своих сыновей. По словам Булановой, она знакома с избранницами наследников, и они ей очень нравятся. При этом, даже если бы певицу не устраивал выбор сыновей, она бы не стала влезать в их отношения. Кроме того, артистка заявила, что если вдруг возлюбленная ее младшего сына забеременеет, то она будет рожать.

