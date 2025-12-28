Пожар в автосервисе Сочи полностью ликвидирован

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Огонь охватил более тысячи квадратных метров и соседние склады.

Фото: МЧС

Фото: МЧС



Пожар в автосервисе Сочи, а также в прилегающих складских помещениях полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огнем были охвачены автосервис и соседние объекты на площади свыше тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 45 спасателей и 12 единиц техники.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадал один человек, который был экстренно госпитализирован.

Ранее отмечалось, что одной из пострадавших пришлось прыгнуть из окна, чтобы спастись от огня; женщина получила серьезные переломы и была доставлена в больницу. Информации о состоянии двух других пострадавших не поступало.

По данным МЧС, возгорание началось в автосервисе на Транспортной улице.

До этого 5-tv.ru сообщал, что из-за сильного задымления в здании Красноярской филармонии на проспекте Мира были эвакуированы 600 человек, включая 300 детей. По данным пресс-службы ведомства, ни сотрудники, ни посетители учреждения не пострадали. На место происшествия сразу после вызова прибыли 27 единиц спецтехники и 89 сотрудников экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

