Путин поддержал инициативу Трампа о продолжении работы двусторонних групп

Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа продолжить совместную работу в формате двух рабочих групп. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора глав государств, состоявшегося ранее. Детали беседы доводились до прессы через администрацию президента РФ.

Ушаков уточнил, что указанные рабочие группы занимаются вопросами развития сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в области безопасности и экономики.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что предстоящие контакты Трампа с Владимиром Зеленским могут свидетельствовать о подвижках в переговорном процессе. Сам президент США заявлял, что готов к встрече с главой киевского режима лишь при наличии перспектив достижения договоренностей по мирному урегулированию.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия приблизилась к возможному решению украинского кризиса.

