«Не боимся цифровизации»: Ольга Любимова о внедрении ИИ в культуру

Анастасия Антоненко
При этом подходить к вопросу технологий в искусстве надо предельно аккуратно.

Как ИИ используется в искусстве

Фото: 5-tv.ru

Ольга Любимова: ИИ открывает новые возможности в культуре

Искусственный интеллект открывает множество возможностей в сфере культуры. Благодаря нему люди со всего мира могут смотреть онлайн-трансляции и наслаждаться картинами виртуального музея. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Использование цифровизации начало формироваться в период ковида. Первые попытки перебросить культурные мероприятия в онлайн-пространство воспринимались со стороны деятелей искусства с непониманием. Однако использование современного оборудования позволило сделать искусство доступным каждому человеку на планете.

«Мы не боимся цифровизации. Мне понравилась инициатива по маркировке контента, созданного с использованием искусственного интеллекта: чтобы зритель это понимал, и соблюдались авторские права», — добавила Любимова.

При этом подходить к вопросу технологий в искусстве надо предельно аккуратно. Не каждый артист согласится на использование ИИ в качестве воссоздания его образа.

«Я знаю, почему нет продолжения легендарного фильма „Москва слезам не верит“. Алексей Баталов сказал: „Гошу сразу убейте в сценарии. Я сниматься не буду — я уже так не играю“», — добавила министр культуры.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, искусственный интеллект перебрался не только в кино, но и в музыку, создавая тексты и клипы нового формата.

