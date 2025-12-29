Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер

Экс-гендиректор IBM Луис Герстнер умер в возрасте 83 лет

Бывший глава американской технологической корпорации IBM Луис Герстнер скончался в возрасте 83 лет в субботу, 27 декабря. О его смерти 28 декабря сообщил председатель совета директоров и генеральный директор компании Арвинд Кришна.

«Я с прискорбием сообщаю, что вчера скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

В компании подчеркнули, что Герстнер возглавил IBM в один из самых сложных периодов ее истории, сумев провести масштабные преобразования и стабилизировать бизнес. Его ключевым достижением стало сохранение целостности корпорации, что во многом определило дальнейшее развитие IBM.

В 1989 году Герстнер основал благотворительную организацию Gerstner Philanthropies, в состав которой входил Фонд семьи Герстнер, специализирующийся на поддержке биомедицинских исследований, экологических и образовательных инициатив, а также социальных услуг в Нью-Йорке, Бостоне и Флориде.

