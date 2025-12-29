Зеленский анонсировал встречи переговорщиков по урегулированию на Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Новые контакты ожидаются в ближайшие недели.

Зеленский анонсировал новые переговоры по Украине

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в ближайшее время новые раунды переговоров, направленные на завершение обсуждения параметров урегулирования кризиса в стране.

По его словам, соответствующие договоренности стороны уже достигли.

«Мы договорились, что в ближайшие недели наши команды встретятся, чтобы завершить проработку всех обсужденных вопросов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Трамп, в свою очередь, анонсировал продолжение переговоров с Зеленским в понедельник. По его словам, в ближайшие недели в США ждут большого количества контактов по украинской проблематике.

Американский лидер положительно оценил встречу с украинским президентом, а также контакты с российским лидером Владимиром Путиным и европейскими партнерами.

Президент США отметил, что считает возможной в «надлежащее время» встречу Путина и Зеленского, а также выразил уверенность в настрое России на разрешение конфликта. По словам Трампа, стороны очень сильно приблизились к разрешению конфликта на Украине.

