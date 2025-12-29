Трамп поддержал действия России по Запорожской АЭС

Трамп признал, что Россия не бомбила Запорожскую АЭС

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке шагов российского руководства в отношении Запорожской атомной электростанции.

Как отметил американский лидер, тему ЗАЭС поднимали и в ходе его контактов с президентом России Владимиром Путиным.

«Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным… На самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент США также обратил внимание на масштабы станции, а также указал на ее хорошее техническое состояние. Он отметил, что Москва взаимодействует с Киевом по вопросу возобновления работы объекта, и допустил запуск электростанции в скором времени.

«И он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не обстреливал ее ракетами, вообще ничем не обстреливал. Это большая опасность для всех. Но они работают вместе, чтобы попытаться ее открыть. <…> И они работают вместе, чтобы ее открыть. Возможно, они смогут открыть ее быстро. Это большой шаг вперед, учитывая, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не бомбит эту станцию. Это большой шаг вперед», — заключил президент США.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал встречу с Зеленским замечательной, а разговор с Путиным — отличным.

