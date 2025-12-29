Трамп поддержал действия России по Запорожской АЭС

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 60 0

Президент США допустил скорый перезапуск ЗАЭС.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп признал, что Россия не бомбила Запорожскую АЭС

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке шагов российского руководства в отношении Запорожской атомной электростанции.

Как отметил американский лидер, тему ЗАЭС поднимали и в ходе его контактов с президентом России Владимиром Путиным.

«Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным… На самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент США также обратил внимание на масштабы станции, а также указал на ее хорошее техническое состояние. Он отметил, что Москва взаимодействует с Киевом по вопросу возобновления работы объекта, и допустил запуск электростанции в скором времени.

«И он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не обстреливал ее ракетами, вообще ничем не обстреливал. Это большая опасность для всех. Но они работают вместе, чтобы попытаться ее открыть. <…> И они работают вместе, чтобы ее открыть. Возможно, они смогут открыть ее быстро. Это большой шаг вперед, учитывая, что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не бомбит эту станцию. Это большой шаг вперед», — заключил президент США.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал встречу с Зеленским замечательной, а разговор с Путиным — отличным. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

2:48
В России началась самая короткая рабочая неделя в году
2:29
Трамп назвал вероятные сроки завершения конфликта на Украине
2:10
Прощание с Верой Алентовой пройдет в театре имени Пушкина в Москве
1:51
Трамп поддержал действия России по Запорожской АЭС
1:31
Зеленский анонсировал встречи переговорщиков по урегулированию на Украине
1:12
Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине

Сейчас читают

Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео