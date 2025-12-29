Россияне смогут поставить отметку об ИНН в паспорте до конца 2025 года

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Новый идентификатор, как и ИНН, не станет обязательным и будет вноситься в паспорт только по желанию гражданина.

Как поставить отметку об ИНН в паспорт 2025?

Россияне могут поставить в паспорт отметку об ИНН до Нового года, однако с 1 января 2026 года вместо нее появится новый персональный номер из Единого реестра населения. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

«С 1 января 2026 года вместо ИНН будет проставляться номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении каждого россиянина (ИД ЕРН)», — пояснил Машаров РИА Новости.

Он подчеркнул, что новый идентификатор, как и ИНН, не станет обязательным и будет вноситься в паспорт только по желанию гражданина.

«Отметка об ИНН проставляется по желанию, новый идентификатор также не будет обязательным», — отметил эксперт.

Машаров объяснил, что ИД ЕРН — это уникальный 12-значный номер, который присваивается человеку один раз. Он объединяет ключевые данные, включая ИНН, СНИЛС и сведения о семейном положении.

Как ранее писал 5-tv.ru, чтобы получить отметку ИД ЕРН, нужно будет с 1 января 2026 года один раз обратиться в управление по миграции МВД или в МФЦ с паспортом. Эта услуга бесплатная.

Россияне смогут поставить отметку об ИНН в паспорте до конца 2025 года
