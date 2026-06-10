Российская армия продолжает наносить удары по живой силе и ресурсам ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские войска поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Ранее ВС РФ нанесли комплексные удары по расположения боевиков 39-й бригады морской пехоты ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Также на добропольском направлении специальной военной операции российские танкисты уничтожили опорный пункт боевиков и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года в своем обращении к нации. В качестве главных целей российский лидер заявил о демилитаризации и денацификации Украины. Путин подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.
Попытки разрешить конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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