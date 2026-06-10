«Беспрецедентное давление»: Захарова высказалась о прошедших выборах в Армении

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Процесс прошел при сильном давлении на оппозицию и вмешательстве западных стран.

Что Захарова сказала о выборах в Армении

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении

Парламентские выборы в Армении прошли при сильном давлении на оппозицию и вмешательстве западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, давление на оппозиционные силы было беспрецедентным. Она отметила, что, с одной стороны, это реализовывалось властями как часть определенной концепции, а с другой стороны, на электоральный процесс оказывалось внешнее влияние со стороны стран Запада.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что для этого региона такое вмешательство в контексте выборов также можно назвать беспрецедентным.

«Беспрецедентное давление на оппозицию. <…> И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», — отметила Захарова.

Парламентские выборы в Армении

Парламентские выборы в Армении прошли в 7 июня. По итогам голосования партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,82% голосов. Этого результата недостаточно для самостоятельного формирования правительства, однако партия сможет получить необходимое число мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов партий, которые не преодолели проходной барьер.

Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Он набрал 23,28% голосов. На третьей позиции оказался альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,93%.

Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян заявлял, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения. В качестве примера он приводил случаи, когда по одному адресу в квартире фактически числились несколько человек, но в списках избирателей значилось намного больше людей. Карапетян также говорил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Про нарушения заявляли и в партии «Армения». Ее представитель Ишхан Сагателян утверждал, что власти применяли схему выборной карусели, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление.

В свою очередь наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.

Как сообщал 5-tv.ru, в Армении потребовали пересчитать голоса на 555 участках после выборов.

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