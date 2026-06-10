В Совбезе ООН произошло острое дипломатическое столкновение вокруг Ирана

Эфирная новость 54 0

Российские дипломаты ступили в процедурный спор с делегациями, которые пытались пересмотреть ранее принятые решения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Manuel Elias; 5-tv.ru

Острое дипломатическое столкновение вокруг Ирана произошло в Совбезе ООН. Заседание, посвященное санкциям против исламской республики, пошло не по западному сценарию.

Наши дипломаты вступили в процедурный спор с делегациями, которые пытались пересмотреть ранее принятые решения. Как отметил Василий Небензя, причина проста: ряд государств ставят собственные политические интересы выше вопросов международной безопасности.

«Сожалеем, что некоторые члены Совета Безопасности продолжают грубейшим образом нарушать ранее принятые им решения и навязывать остальным свои измышления о якобы состоявшемся восстановлении работы Комитета СБ», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Речь идет о специальном комитете, созданном в 2006 году для контроля за введенными ограничениями в отношении Тегерана. Москва настаивает, что его мандат давно истек. А значит, и сама дискуссия не имеет юридических оснований.

И хотя Запад смог провести заседание, никакого итогового документа принято не было. Вашингтон снова обвинил Тегеран в обходе санкционных ограничений. А российская сторона подчеркнула, что действия США и союзников подталкивают регион к дальнейшей эскалации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
«Действенно и жестко»: в МИД РФ пообещали ответить на санкции
13:12
Захарова анонсировала публикацию адресов производств БПЛА для Киева в Канаде
13:08
«Историю нельзя победить»: Песков про атаку на Севастополь
13:05
Опубликовано видео пожара в здании панорамы «Обороны Севастополя»
13:00
«У них нет эмпатии»: украинские беженцы устроили уличные боли на улицах Варшавы
12:47
В Москве задержали двоих несовершеннолетних по делу о минировании автомобиля

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
«Дату родов не скажу»: Ворожищева о второй беременности
ВСУ повторили преступление нацистов: что известно об ударе по панораме «Оборона Севастополя»
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео