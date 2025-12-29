«Смотрим и обсуждаем»: какая традиция есть у Яны Чуриковой на Новый год

Телеведущая встречает Новый год дома в семейном кругу перед большим экраном.

Яна Чурикова: в Новый год смотрю телевизор и обсуждаю наряды звезд

В Новый год артисты, как правило, заняты на концертах и корпоративах, а те, у кого праздник — это полноценный выходной, выбирают валяние на шезлонге у моря или на диване с пультом от телевизора. Ведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», чем занимается в новогодние каникулы.

По ее словам, собрать всю семью дома в праздник — задача не из простых. Поэтому, когда это случается, они предпочитают засесть дома и обсуждать все просмотренное по телевизору.

«Возможность собрать всех, правда, дается очень редко. Поэтому дома, как обычно, включаем телевизор, смотрим, обсуждаем все наряды, кто как поет, как балет танцуют, как елки наряжены, смотрим, что где происходит, по какому каналу что показывают», — поделилась Чурикова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джиган предпочитает праздновать Новый год в кругу семьи вместо отдыха за границей, где от морских волн, песка и пальм новогоднее настроение совершенно не появляется. Иосиф Пригожин и Валерия в Новый год, как правило, работают, но 1 января для них — особый светлый день.

В то время, как певица Елка в Новый год не ограничивает себя в еде и сне, телеведущая и певица Ольга Бузова бывает занята во многих проектах.

