«Полная шляпа»: Джиган о праздновании Нового года под пальмами

Рэпер Джиган: в Новый год хотел бы быть на море

Идеальный Новый год, как правило, представляется в кругу близких людей за одним большим праздничным столом. Такого же мнения придерживается рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. Ред.). Однако он хотел бы провести новогоднюю ночь в совершенно другом месте. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой».

«Идеальный Новый год — это когда семья вся за столом семейным вместе <…>. Я бы, на самом деле, на Новый год хотел бы быть на море. Вот правда, всегда», — поделился рэпер.

Джиган отметил, что у него уже был опыт празднования Нового года в теплых странах, однако ему не понравилось. По словам артиста, на фоне морских волн, песка и пальм новогоднее настроение не появляется.

«Я, на самом деле, отмечал Новый год, где солнце и море — это полная шляпа. Пальма вместо елки — это, конечно, классно, но не то настроение. Мы когда-то с Оксаной сидели и думали: „Было бы классно: вот здесь Новый год, а потом выходишь, а там море“. Но так, увы, не бывает», — резюмировал исполнитель хита «Худи».

Тем не менее, на один из главных предновогодних вопросов «Хорошо ли себя вел весь год?» Джиган не ответил. Он пояснил, что такие вещи знает Дед Мороз, а не он.

Тут как из фильма «Елки»: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай». Учитывая, как много событий произошло в семье Джигана за уходящий год, эту фразу можно смело отнести к нему.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Джиган практически не поддерживает отношения с Оксаной Самойловой, а все их общение сходится только на обсуждении вопросов детей.

