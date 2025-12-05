«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым

Ольга Бузова: «Немножко нытья помогает смириться с тяжелым графиком»

Чтобы спать по три часа и оставаться при этом бодрым, достаточно просто немножко поныть и пожаловаться. Таким советом поделилась певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

По словам селебрити, она долгое время стеснялась и даже боялась рассказывать кому-то о загруженном графике и недосыпе. Однако Ольга поняла, что говорить об этом даже очень полезно, становится легче.

«У меня есть совет и лайфхак для всех тех, кому тяжело. Не переживайте, тяжело всем. И все-таки, когда ты немножко пожалуешься, становиться легче. Я раньше очень сильно этого стеснялась и очень сильно боялась. Думала: „Нет, я сильная, я справлюсь, меня так возбуждает, что все в шоке от моей работоспособности и никто не понимает, как я сплю по три-четыре часа“. И каждый раз, когда меня видят, мне кажется, что люди думают, что они сейчас увидят человека в полуобморочном состоянии, потому что человек только прилетел, человек только сегодня успел сделать маникюр к вашему концерту на МУЗ-ТВ, а уже столько событий. Но видят меня всегда в шикарном настроении», — поделилась певица.

Бузова подчеркнула, что для нее немножко пожаловаться — это приемлемо, а вот говорить о тяжести предстоящего месяца или года нет. Артистка отметила, что загруженный график на ближайшие месяцы ее нисколько не огорчает, наоборот — она испытывает огромную любовь и желание продолжать радовать своих зрителей.

«Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется поныть, можно чуть-чуть поныть. Но глобально говорить, мол, вот, какой тяжелый месяц нас ждет, я не планирую и не хочу, потому что все, что я вижу сейчас в своем графике, все вызывает у меня безумную любовь и желание работать и радовать своего зрителя. Меня долго не было в России, долго не было в социальных сетях, вот поэтому я соскучилась и по мне соскучились. Поэтому впереди насыщенный месяц, насыщенный год, огромное количество планов, целей. Я буду вас радовать, удивлять и уже даже думаю про следующий год», — рассказала телеведущая.

