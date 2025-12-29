Соглашение с Мозамбиком, штрафы, возраст принесения присяги: Путин подписал ряд важных законов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Среди них — снижение возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.

Какие законы подписал президент России Путин в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Путин подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, согласно документу, подписанному российским лидером, 19 апреля объявлен Днем памяти жертв геноцида советского народа. Также Владимир Путин одобрил запрет исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов, ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников.

Еще президент России подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. В документе говорится о том, что владельцев, временно ввезенных в нашу страну автомобилей, будут штрафовать за нарушение правил транспортировки.

Помимо этого, среди важных законов, которые подписал Путин, — снижение возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет и увеличение до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон об отмене деклараций чиновников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

