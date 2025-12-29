Не принял отказ: бывший монах устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Мужчина намеревался скрыться в другой стране.

Монах устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

The Thaiger: Монах устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее

В Таиланде арестовали мужчину, ранее отказавшегося от монашеского сана, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчину по имени Дате задержали в ходе полицейской операции. Ранее он был монахом, однако отказался от сана, после чего направился к дому женщины по имени Карн и потребовал, чтобы она поехала с ним. Женщина отказалась, а затем на улицу вышли несколько ее родственников, чтобы выпроводить незваного гостя.

Выяснилось, что Дате был вооружен пистолетом. Он произвел шесть выстрелов в сторону дома и ранил двоих человек. После этого мужчина силой затолкал Карн в автомобиль и увез ее.

Полиция обнаружила женщину невредимой примерно в 12 километрах от дома. Самого Дате задержали недалеко от границы с Мьянмой. По версии следствия, он намеревался скрыться в соседней стране. При задержании у него изъяли пистолет.

Как рассказала соседка, Карн овдовела несколько лет назад, а Дате влюбился в нее еще в то время, когда был монахом. Женщина не ответила ему взаимностью и позже начала встречаться с другим мужчиной. Соседка считает, что Дате не смог смириться с этим, отказался от монашеского сана и решил похитить Карн силой.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Информация о возможном наказании пока не раскрывается.

