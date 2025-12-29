Мужчина подрался за очередь в общественный туалет и умер

В Сингапуре мужчина подрался в очереди в общественный туалет и умер

В Сингапуре пожилой мужчина погиб после драки за очередь в общественный туалет. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел ночью в закусочной Fork&Spoon. Фу Суан Чу — 73-летний пенсионер — находился на веранде заведения и распивал алкоголь в одиночестве. За соседним столиком тем же занимался 57-летний Тео Энг Чай.

Когда Чу ждал своей очереди в туалет, Чай попытался пройти в уборную без очереди. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая затем быстро переросла в драку.

Во время конфликта Чай ударил Чу в область головы. В результате пожилой мужчина получил перелом щитовидного хряща. Происходящее зафиксировали четыре камеры видеонаблюдения.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось — мужчина скончался от полученных травм.

Тео Энг Чай отказался комментировать произошедшее. В настоящее время он находится под стражей. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.

