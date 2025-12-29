Завершился прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 16 0

В столице закончен прием заявок на конкурс на лучшее новогоднее украшение фасадов заведений.

Тренды лучшего новогоднего оформления фасадов в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве завершился прием заявок на ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов кафе, ресторанов и магазинов. Об этом сообщает официальный портал города Москвы.

Благодаря этой инициативе столица в предпраздничные дни превращается в яркую галерею под открытым небом, где каждый фасад — это история.

Неизменным трендом остается хвоя — от пушистых лапников у входа до полноразмерных елок, украшенных гирляндами и игрушками в классических красных и золотых тонах. Однако в этом году дизайнерская фантазия предпринимателей развернулась особенно широко.

На улицах появились сказочные инсталляции: многоэтажный Буратино у Центрального детского магазина, композиции по мотивам «Алисы в Стране чудес» и даже фигура дрессированного слона в цирковом стиле.

«Привычные русские мотивы выбрали владельцы римского бистро в Камергерском переулке: узнаваемые силуэты матрешек среди берез дополняет красный петушок-леденец», — отмечается в обзоре трендов.

Большой популярностью пользуется тема уюта и ручной работы: фасады, «одетые» в огромные вязаные свитеры с пуговицами, дополняют атмосферу тепла.

Символ года — лошадь — тоже повсеместно занял свое место, появившись в виде деревянных фигур и даже на волшебной карусели.

Отмечается, что украшение фасадов для бизнеса — это не только способ привлечь гостей, но и возможность рассказать о своей концепции, продемонстрировать креатив и подарить горожанам настоящее праздничное настроение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в НЦ «Россия» прошел фестиваль «Зимние волшебники» с Кыш Бабаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

