В НЦ «Россия» прошел фестиваль «Зимние волшебники» с Кыш Бабаем

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В театрально-игровой форме дети лучше понимают историю страны.

Фото, видео: Национальный центр «Россия»; 5-tv.ru

В Национальном центре «Россия» прошло заключительное представление в рамках фестиваля «Зимние волшебники». Юные зрители увидели постановку про Деда Мороза из Республики Татарстан — Кыш Бабая.

«Очень важно знать историю нашей страны — такой многонациональной, такой разнообразной. Чем больше ты про нее знаешь, тем больше ты чувствуешь свою страну и свой народ, таких же людей, живущих на одних просторах», — сказал Кыш Бабай.

По словам татарского волшебника, в театрально-игровой форме дети лучше понимают историю страны.

Кыш Бабай поздравил всех с наступающим Новым годом, а также пожелал терпения, радости и здоровья.

Ранее, 21 декабря, в НЦ «Россия» прошла постановка по легенде Деда Мороза. Главной задачей театрального представления было объяснить детям, что в России существует не только Дед Мороз, но и множество других зимних волшебников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит акция «Елка желаний». Детские желания уже начали исполнять и президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Также к акции присоединились министр культуры РФ Ольга Любимова и министр спорта Михаил Дегтярев.

