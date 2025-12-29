На харьковском направлении группировка «Север» расширяет буферную зону. Чтобы как можно дальше отодвинуть вражеские расчеты БПЛА от российских границ и обезопасить мирных жителей от нападений, по позициям ВСУ бьют из «Гиацинтов». Как правило, удары застают противника врасплох. За выходом орудия на огневую точку наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Харьковская область, правый берег реки — эксклюзивные кадры. Российский дрон-разведчик залетел глубоко в тыл врага и раскрыл место, где прячутся украинские операторы БПЛА. Подобное «осиное гнездо» необходимо быстро разворошить.

На огневую выкатывается самое опасное дальнобойное орудие, да еще и дуэтом.

На позиции вышли сразу два орудия — это большая редкость для данного участка фронта, но огня сегодня запрашивают слишком много. И надо отметить: тут очень много тех, кто защищает этот рубеж от возможного налета со стороны вражеских дронов. На подготовку уходит меньше пяти минут, координаты выверены.

Комбат «Двина» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» отдает орудиям приказ за приказом. Важно, чтоб снаряды «Гиацинта» застали противника врасплох.

«Конечно, как не крути, если враг знает о том, что здесь у нас находится „Гиацинт“, то, конечно, он боится», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Двина».

Противнику приходится откатываться назад. Таким образом, нашим войскам постепенно удается расширить буферную зону.

Логика простая: чтоб расширить буферную зону, необходимо дальше отодвигать противника. И враг это прекрасно понимает, поэтому усилено укрепляется и окапывается. Но для таких орудий, как «Гиацинт», не существует не разрушаемых укреплений.

Главное преимущество — в скорости. Этот «Гиацинт» на колесах, соответственно, выше маневренность и больше безопасности по сравнению с буксируемым аналогом этого же орудия.

«Колесный вариант более безопасный. Для артиллерии что важно? Самое безопасное расстояние — это самое большое», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Арчи».

Результат работы фиксируем с помощь камеры дрона-разведчика. От гнезда вражеских операторов БПЛА и камня на камне не оставили. Это в свою очередь облегчает работу нашей пехоты: чем меньше беспилотников противника в небе, тем проще продвигаться вглубь Харьковской области российским войскам.

