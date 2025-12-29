Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

В ход во время драки пошли и подручные предметы, и зубы.

Избили актрису Кристину Цветкову

Фото: Instagram*/cvetkova.actress

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки. Об этом заявила сама артистка на своей странице в социальных сетях.

По словам Цветковой, 18 декабря она после тренировки по боксу находилась в раздевалке. Там она выкладывала в интернет видео с занятия под музыку.

Однако одной из посетительниц не понравилась композиция, которая играла из телефона актрисы. Она подошла к Цветковой и в грубой форме потребовала выключить музыку. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в физический конфликт.

Артистка утверждала, что драку начала оппонентка, а сама она лишь защищалась. По воспоминаниям актрисы, женщина схватила обувную ложку и начала ей бить Цветкову, затем нападающая стала вырывать волосы и кусаться. От воздействия чужой челюсти у артистки даже временно престали функционировать два пальца.

Очевидцы, которые также находились в раздевалке, попытались найти охранника фитнес-клуба, но оказалось, что его в заведении нет.

Вскоре нападавшая скрылась. Актриса в крови вышла к администратору и попросила вызвать скорую помощь и полицию. Однако получила отказ. Правоохранительные органы все же прибыли на место драки, и Цветкова написала заявление. А вот раны ей пришлось обрабатывать самостоятельно.

Позже выяснилось, что и вторая участница конфликта обратилась в полицию. Но, по ее версии, именно артистка напала первой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео