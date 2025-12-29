Юрист объяснил, чем чреват отказ Долиной съезжать из квартиры

Aif.ru: если Долина не съедет с квартиры, к делу подключатся судебные приставы

Если народная артистка РФ Лариса Долина не съедет из квартиры в Хамовниках до 30 декабря, то покупательница жилья Полина Лурье может получить в суде исполнительный лист и передать его приставам для принудительного выселения певицы. Об этом в беседе с aif.ru сообщил юрист Александр Хаминский.

«Судебный акт вынесен Мосгорсудом. Это определение вступает в силу немедленно по его вынесению и, соответственно, должно исполняться также сразу <…> Должник в добровольном порядке исполняет решение, в данном случае о выселении, он должен в день, когда это решение уже оформлено на бумаге и вручено ему <…> собрать вещи и покинуть эту квартиру», — объяснил Хаминский.

По его словам, ситуацию осложняет то, что впереди новогодние праздники. Хаминский пояснил, что с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит два-три дня. После этого документ распределяется конкретному приставу для дальнейшей передачи Долиной.

Юрист добавил, что в случае отказа певицы добровольно выехать из квартиры, до новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Долина отреагировала на выселение из квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.