Юрист объяснил, чем чреват отказ Долиной съезжать из квартиры

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Народная артистка РФ объявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.

Чем чреват отказ Долиной съезжать из квартиры

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Aif.ru: если Долина не съедет с квартиры, к делу подключатся судебные приставы

Если народная артистка РФ Лариса Долина не съедет из квартиры в Хамовниках до 30 декабря, то покупательница жилья Полина Лурье может получить в суде исполнительный лист и передать его приставам для принудительного выселения певицы. Об этом в беседе с aif.ru сообщил юрист Александр Хаминский.

«Судебный акт вынесен Мосгорсудом. Это определение вступает в силу немедленно по его вынесению и, соответственно, должно исполняться также сразу <…> Должник в добровольном порядке исполняет решение, в данном случае о выселении, он должен в день, когда это решение уже оформлено на бумаге и вручено ему <…> собрать вещи и покинуть эту квартиру», — объяснил Хаминский.

По его словам, ситуацию осложняет то, что впереди новогодние праздники. Хаминский пояснил, что с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит два-три дня. После этого документ распределяется конкретному приставу для дальнейшей передачи Долиной.

Юрист добавил, что в случае отказа певицы добровольно выехать из квартиры, до новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Долина отреагировала на выселение из квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

21:15
Владелец отеля в Индии сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям
21:11
В Нижнем Новгороде произошел хлопок в подвале жилого дома
21:00
«Живой Нострадамус» увидел путь к миру в королевской семье
20:52
Путин наградил владельца ФК «Краснодар» Галицкого орденом Дружбы
20:45
Мужчина подрался за очередь в общественный туалет и умер
20:40
Зеленский отверг причастность Киева к атаке БПЛА на резиденцию президента РФ

Сейчас читают

«Выбирайте жизнь»: Энтони Хопкинс отметил 50 лет трезвости
«Я едва сдержался»: как грубость принца Эндрю выводила из себя дворецких
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео