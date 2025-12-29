Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 18 0

Враг продолжает обстреливать российские города.

В результате атаки ВСУ на Херсонскую область пострадали люди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали мужчина и женщина. Об этом чиновник написал в своем личном Telegram-канале.

Как подчеркнул Сальдо, в преддверии новогодних праздников враг по-прежнему продолжает наносить террористические удары по мирному населению. В результате последнего пострадали два человека: мужчина и женщина 1978 года рождения. Это произошло в поселке Новая Збурьевка. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также ВСУ атаковали и другие населенные пункты области.

«В селе Обрывка из-за атаки БПЛА поврежден частный жилой дом. Жители не пострадали», — проинформировал губернатор Херсонской области, добавив, что еще враг обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны и Каховку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области в результате атаки беспилотника, принадлежащащего ВСУ, погиб мирный житель. Трагедия произошла в деревне Урусы 27 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:39
«Выглядит измотанным»: почему Зеленский отменил пресс-конференцию после встречи с Трампом
19:34
Историческое варварство: в Германии переименовывают улицы и площади, связанные с СССР
19:27
Трамп провел еще один телефонный разговор с Путиным
19:18
В Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей
19:11
Зеленский пытается срочно вывезти из Украины сына своего друга
19:05
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Сейчас читают

«Я едва сдержался»: как грубость принца Эндрю выводила из себя дворецких
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео