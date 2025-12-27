В Курской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Трагедия произошла в деревне Урусы.

В Курской области мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

В Глушковском районе Курской области мужчина погиб в результате сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб», — написал Хинштейн.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего. Хинштейн добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.

В субботу, 27 декабря, в Белгородской области, в селе Коновалово, БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал мужчина. Он получил слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО Министерства обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года


