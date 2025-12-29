Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

На совещании по ситуации в зоне операции президент поблагодарил военных.

Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции являются примером служения Родине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания по развитию обстановки в зоне СВО 29 декабря.

«Герои СВО служат примером служения Отечеству», — сказал глава государства, обращаясь к военным.

Он поблагодарил их за службу и поздравил весь личный состав, задействованный в операции, с наступающим Новым годом.

На том же совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил о военных успехах за 2024 год.

По его словам, в декабре российские войска взяли под контроль 32 населенных пункта, а всего за год — 334.

Герасимов отметил, что продвижение продолжается на ряде направлений, а ВСУ в настоящее время не ведут активных наступательных действий, пытаясь сдерживать наступление контратаками на отдельных участках и массированным применением беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:11
Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне
18:03
Производитель Aloe Vera отрицает наличие вредных химических веществ в напитке
17:47
Не прекратится до Нового года: рекордный снегопад обрушился на Крым
17:35
Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству
17:29
Госпитализированной из-за угрозы выкидыша блогеру Лерчек сделают операцию
17:22
Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Сейчас читают

«Взлетела и ушла с достоинством»: Меньшова о последних минутах жизни Алентовой
«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой
«Это ей урок на всю жизнь»: Юлиан о реакции звезд на решение суда по делу Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео