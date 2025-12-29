Путин назвал героев СВО примером служения Отечеству

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции являются примером служения Родине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания по развитию обстановки в зоне СВО 29 декабря.

«Герои СВО служат примером служения Отечеству», — сказал глава государства, обращаясь к военным.

Он поблагодарил их за службу и поздравил весь личный состав, задействованный в операции, с наступающим Новым годом.

На том же совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил о военных успехах за 2024 год.

По его словам, в декабре российские войска взяли под контроль 32 населенных пункта, а всего за год — 334.

Герасимов отметил, что продвижение продолжается на ряде направлений, а ВСУ в настоящее время не ведут активных наступательных действий, пытаясь сдерживать наступление контратаками на отдельных участках и массированным применением беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.