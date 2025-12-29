«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну

Daily Mail: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну

Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после госпитализации в Тулоне, оставив после себя не только культовое кинематографическое наследие, но и тяжелую семейную историю, так и не получившую счастливого финала. Об этом пишет Daily Mail.

Сына — Николя-Жака Шаррье — актриса родила в 1960 году в браке с актером Жаком Шаррье, своим партнером по фильму «Бабетта идет на войну». Уже тогда Бардо открыто говорила, что беременность стала для нее личной катастрофой и что материнство было навязано ей вопреки собственной воле.

В мемуарах она признавалась, что воспринимала происходящее как утрату свободы и прежнего тела, сравнивая ожидание ребенка с прощанием с самой собой.

В 1996 году Брижит Бардо обнародовала автобиографию под названием «Инициалы Б.Б.», которая мгновенно вызвала бурю негодования. В книге актриса без смягчающих формулировок вновь вернулась к теме беременности и материнства, открыто заявив, что никогда не испытывала к своему ребенку теплых чувств.

Одно из ее высказываний — о том, что ей было бы ближе «произвести на свет собаку, а не ребенка» — моментально разошлось по мировым СМИ и стало символом скандала.

Реакция последовала незамедлительно: Николя-Жак Шаррье и его отец Жак Шаррье сочли подобные признания грубым вмешательством в их личную жизнь. Они обратились в суд и добились победы, получив от актрисы значительную финансовую компенсацию.

Развод, разрыв и годы молчания

После развода с Жаком Шаррье в 1962 году отношения между Брижит Бардо и Николя-Жаком фактически прекратились. Резкие публичные высказывания актрисы лишь усугубили конфликт, и сын на десятилетия исчез из ее жизни.

Со временем дело дошло до суда: Николя-Жак подал иск против матери из-за клеветнических заявлений и неуплаты алиментов. Эти процессы окончательно закрепили отчуждение и сделали примирение практически невозможным.

Обещание, ставшее последним

Лишь в последние годы жизни Бардо смягчила тон. В интервью французской прессе она говорила, что дала Николя-Жаку обещание больше никогда не упоминать его в публичных разговорах. Это признание стало редким жестом уважения к человеку, с которым она так и не восстановила близость.

По сути, это обещание оказалось ее последним словом о сыне — и единственным шагом навстречу, на который она решилась.

Жизнь сына вдали от славы

Пока Брижит Бардо оставалась фигурой мирового масштаба, Николя-Жак Шаррье сознательно выбрал иную судьбу. Сегодня ему 65 лет, он успешный бизнесмен и сооснователь детского бренда Choupette, который создал вместе с супругой — норвежской моделью Анн-Линн Бьеркан.

У пары родились две дочери — Тея и Анна, а позже они стали бабушкой и дедушкой троих детей. Сама Бардо признавалась, что у нее есть внуки и правнуки, которых она видит крайне редко и которые не говорят по-французски — еще одно подтверждение окончательной дистанции между ними.

Последние годы и одиночество

В последние месяцы жизни Брижит Бардо тяжело болела и неоднократно попадала в больницу. Осенью ей даже пришлось лично опровергать слухи о собственной смерти после появления фейковых сообщений в соцсетях.

После трех недель лечения она вернулась в свой дом в Сен-Тропе, где вела замкнутый образ жизни. Завершив актерскую карьеру еще в 1973 году, Бардо полностью посвятила себя защите прав животных, став одной из самых узнаваемых зоозащитниц Европы.

Наследие без примирения

Несмотря на мировую славу, громкие романы, четыре брака и десятилетия общественного внимания, самая личная драма Брижит Бардо так и осталась нерешенной. Ее последнее обещание сыну — хранить молчание — стало символом позднего раскаяния, но не настоящего примирения.

История Бардо завершилась так же противоречиво, как и вся ее жизнь: между легендой и одиночеством, между любовью ко всему живому и невозможностью принять собственное материнство.

